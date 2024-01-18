Прима - у десятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці

Норвежець Йоганнес Бо виграв коротку індивідуальну гонку

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо виграв коротку індивідуальну гонку на шостому етапі Кубка світу в італійському Антгольці.

Його брат Тар'є Бо фінішував з другим показником, трійку замкнув Йоганнес Кюн з Німеччини.

Найкращим серед українців став Артем Прима, який показав 9-й результат у гонці.

Кубок світу з біатлону

Антгольц, 6 етап

Коротка індивідуальна гонка, чоловіки

18 січня

1. Йоганнес Бо (Норвегія) - 37.28,0 (0+0+0+0)

2. Тар'єй Бо (Норвегія) - 1.36,1 (0+1+0+1)

3. Йоганнес Кюн (Німеччина) - 1.44,0 (0+0+0+2)

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9. Артем Прима (Україна) - 2.38,8 (0+0+1+0)

57. Артем Тищенко (Україна) - 5.56,6 (0+1+0+3)

77. Денис Насико (Україна) - 7.25,9 (3+1+1+1)

80. Тарас Лесюк (Україна) - 7.31,8 (0+2+2+2)

81. Дмитро Грущак (Україна) - 7.51,3 (0+2+2+1)

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