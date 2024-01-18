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Прима - у десятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці

Норвежець Йоганнес Бо виграв коротку індивідуальну гонку
Сьогодні 17:03 294 0
Прима - у десятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо виграв коротку індивідуальну гонку на шостому етапі Кубка світу в італійському Антгольці.

Його брат Тар'є Бо фінішував з другим показником, трійку замкнув Йоганнес Кюн з Німеччини.

Найкращим серед українців став Артем Прима, який показав 9-й результат у гонці. 

Кубок світу з біатлону
Антгольц, 6 етап
Коротка індивідуальна гонка, чоловіки
18 січня
1. Йоганнес Бо (Норвегія) - 37.28,0 (0+0+0+0)
2. Тар'єй Бо (Норвегія) - 1.36,1 (0+1+0+1)
3. Йоганнес Кюн (Німеччина) - 1.44,0 (0+0+0+2)
...
9. Артем Прима (Україна) - 2.38,8 (0+0+1+0)
57. Артем Тищенко (Україна) - 5.56,6 (0+1+0+3)
77. Денис Насико (Україна) - 7.25,9 (3+1+1+1)
80. Тарас Лесюк (Україна) - 7.31,8 (0+2+2+2)
81. Дмитро Грущак (Україна) - 7.51,3 (0+2+2+1)

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