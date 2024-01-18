Джима може пропустити змішані естафети на Кубку світу в Антгольці

Юлію Джиму можуть залишити поза змішаними естафетами на етапі Кубка світу в Антгольці, які відбудуться в 20 січня.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

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Остаточне рішення ухвалять за підсумками короткої індивідуальної гонки.

"Нормально почувається: і в психологічному, і у фізичному плані. Але гонок все ж багато - будемо дивитися. Один з варіантів, вона наче потрапляє до масстарту. Може, не будемо використовувати її в естафеті. Але побачимо після гонки", - сказав Зоц.