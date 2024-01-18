"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 січня, українські біатлоністки Валентина і Віта Семеренко святкують свій день народження.

Найбільшою перемогою в кар'єрі сестер стала естафета 4х6 км на Іграх у Сочі в 2014 році, де Віта та Валентина разом із Юлею Джимою та Оленою Підгрушною вибороли золоту медаль.

Віта є срібною призеркою чемпіонату світу, призеркою чемпіонату Європи серед юніорів, срібною призеркою першості світу серед дівчат, бронзовою і срібною призеркою чемпіонату світу серед юніорів, неодноразовою чемпіонкою першостей і чемпіонатів України, на XXIII Всесвітній зимовій універсіаді виграла 4 медалі (1 золота, 1 срібна, 2 бронзових).

На етапах Кубка світу вона здобула 4 перемоги, 10 особистих і 13 естафетних подіумів.

Валентина - чемпіонка світу 2015 року, 4-разова призерка чемпіонатів світу, багаторазова чемпіонка Європи.

На етапах Кубка світу вона здобула 6 перемог, 1 й особистих і 15 естафетних подіумів.

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