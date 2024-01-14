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Чоловічий спринт у Рупольдингу: огляд гонки 5 етапу Кубка світу

Найкращим серед українців став Денис Насико
Сьогодні 10:55 280 0
Чоловічий спринт у Рупольдингу: огляд гонки 5 етапу Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Ветле-С'ястад Крістіансен виграв спринт на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу. 

Кубок світу з біатлону
Рупольдинг, 5 етап
13 січня
1. Ветле-С'ястад Крістіансен (0+0)  22:27,2
2. Томмазо Джакомел (1+0)  +16,9
3. Тар'єй Бьо (0+0)  +20,1
...
39. Денис Насико (0+0)  +1:39,1
41. Тарас Лесюк (0+1)  +1:41,9
53. Віталій Мандзин (0+2)  +1:54,7
59. Артем Тищенко (0+1)  +2:01,7
70. Антон Дудченко (2+0)  +2:16,9

Нагадаємо, Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу.

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