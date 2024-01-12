Головне
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:45 1373 1
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Сьогодні 16:56 546
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 13:56 21900
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 13:08 10955
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Сьогодні 09:56 477
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 707
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Сьогодні 08:24 673
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 687
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 04:23 22609
Баварія оголосила про перехід Даєра
Вчора 23:06 488
Прямі трансляції

Збірна України назвала склад на спринт Кубка світу у Рупольдингу

Етап Кубка світу з біатлону у Рупольдингу продовжиться у суботу, 13 січня
Сьогодні 21:09 214 0
Збірна України назвала склад на спринт Кубка світу у Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.

Став відомий стартовий порядок біатлоністів у чоловічому спринті на п’ятому етапі Кубка світу-2023/24 у німецькому Рупольдингу.

Першим серед українців стартує Тарас Лесюк, який вирушить на трасу під номером 9. Завершить програму для українських біатлоністів Денис Насико.

Стартлист України на чоловічий спринт Кубка світу в Рупольдингу:

9. Тарас Лесюк
33. Антон Дудченко
43. Віталій Мандзин
67. Артем Тищенко
99. Денис Насико

Чоловічий спринт пройде 13 січня, початок – о 15:30. 

Раніше Україна фінішувала 18-ю в естафеті Кубка світу у Рупольдингу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 18288 2
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 21900
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 10955
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце 9164
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22609
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 17730
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 314173
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17773 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3886 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10058
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32792 2
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4643