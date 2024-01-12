Збірна України назвала склад на спринт Кубка світу у Рупольдингу

Етап Кубка світу з біатлону у Рупольдингу продовжиться у суботу, 13 січня

Джерело - Чемпіон.

Став відомий стартовий порядок біатлоністів у чоловічому спринті на п’ятому етапі Кубка світу-2023/24 у німецькому Рупольдингу.

Першим серед українців стартує Тарас Лесюк, який вирушить на трасу під номером 9. Завершить програму для українських біатлоністів Денис Насико.

Стартлист України на чоловічий спринт Кубка світу в Рупольдингу:

9. Тарас Лесюк

33. Антон Дудченко

43. Віталій Мандзин

67. Артем Тищенко

99. Денис Насико

Чоловічий спринт пройде 13 січня, початок – о 15:30.

Раніше Україна фінішувала 18-ю в естафеті Кубка світу у Рупольдингу.