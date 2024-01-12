Збірна України назвала склад на спринт Кубка світу у Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.
Став відомий стартовий порядок біатлоністів у чоловічому спринті на п’ятому етапі Кубка світу-2023/24 у німецькому Рупольдингу.
Першим серед українців стартує Тарас Лесюк, який вирушить на трасу під номером 9. Завершить програму для українських біатлоністів Денис Насико.
Стартлист України на чоловічий спринт Кубка світу в Рупольдингу:
9. Тарас Лесюк
33. Антон Дудченко
43. Віталій Мандзин
67. Артем Тищенко
99. Денис Насико
Чоловічий спринт пройде 13 січня, початок – о 15:30.
Раніше Україна фінішувала 18-ю в естафеті Кубка світу у Рупольдингу.