Борковський фінішував 15-м у спринті на Кубку IBU

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

В італійському Ріднау завершився перший змагальний день п'ятого етапу Кубка IBU з біатлону. Програму закрив чоловічий спринт на 10 кілометрів.

Перемогу в гонці здобув норвежець Йохан-Олав Ботн.

Найкращим серед українців став Богдан Борковський – 15-та позиція.

Кубок IBU

Ріднаун-валь-Ріданна, Італія

Спринт, 10 січня

Йохан-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) 23:05.9 хвилини Матс Овербю (Норвегія, 0+0) +18.0 Даніло Ритмюллер (Німеччина, 0+0) +26.4 Вебйорн Соерум (Норвегія, 1+0) +50.7 Мартін Невланд (Норвегія, 0+1) +52.1 Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +1:02.7

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15. Богдан Борковський (Україна, 0+0) +1:41.6

17. Дмитро Грущак (Україна, 0+1) +1:47.1

40. Богдан Цимбал (Україна, 2+0) +2:30.3

49. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +3:00.6

70. Степан Кінаш (Україна, 3+0) +3:51.4

71. Владислав Чихарь (Україна, 1+0) +3:56.8