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Борковський фінішував 15-м у спринті на Кубку IBU

Результати гонки
Сьогодні 17:52 108 0
Борковський фінішував 15-м у спринті на Кубку IBU
#ATP Finals

Джерело - Чемпіон.

В італійському Ріднау завершився перший змагальний день п'ятого етапу Кубка IBU з біатлону. Програму закрив чоловічий спринт на 10 кілометрів.

Перемогу в гонці здобув норвежець Йохан-Олав Ботн.

Найкращим серед українців став Богдан Борковський – 15-та позиція.

Кубок IBU
Ріднаун-валь-Ріданна, Італія
Спринт, 10 січня
  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) 23:05.9 хвилини
  2. Матс Овербю (Норвегія, 0+0) +18.0
  3. Даніло Ритмюллер (Німеччина, 0+0) +26.4
  4. Вебйорн Соерум (Норвегія, 1+0) +50.7
  5. Мартін Невланд (Норвегія, 0+1) +52.1
  6. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +1:02.7

...

15. Богдан Борковський (Україна, 0+0) +1:41.6
17. Дмитро Грущак (Україна, 0+1) +1:47.1
40. Богдан Цимбал (Україна, 2+0) +2:30.3
49. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +3:00.6
70. Степан Кінаш (Україна, 3+0) +3:51.4
71. Владислав Чихарь (Україна, 1+0) +3:56.8
Раніше жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу.
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