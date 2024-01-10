Борковський фінішував 15-м у спринті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
В італійському Ріднау завершився перший змагальний день п'ятого етапу Кубка IBU з біатлону. Програму закрив чоловічий спринт на 10 кілометрів.
Перемогу в гонці здобув норвежець Йохан-Олав Ботн.
Найкращим серед українців став Богдан Борковський – 15-та позиція.
Кубок IBU
Ріднаун-валь-Ріданна, Італія
Спринт, 10 січня
- Йохан-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) 23:05.9 хвилини
- Матс Овербю (Норвегія, 0+0) +18.0
- Даніло Ритмюллер (Німеччина, 0+0) +26.4
- Вебйорн Соерум (Норвегія, 1+0) +50.7
- Мартін Невланд (Норвегія, 0+1) +52.1
- Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +1:02.7
...
15. Богдан Борковський (Україна, 0+0) +1:41.6
17. Дмитро Грущак (Україна, 0+1) +1:47.1
40. Богдан Цимбал (Україна, 2+0) +2:30.3
49. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +3:00.6
70. Степан Кінаш (Україна, 3+0) +3:51.4
71. Владислав Чихарь (Україна, 1+0) +3:56.8
Раніше жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу.