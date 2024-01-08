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Жіноча естафета в Обергофі: огляд гонки

Українки фінішували на 8 місці
Сьогодні 09:56 179 0
Жіноча естафета в Обергофі: огляд гонки

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції здобула перемогу у жіночій естафеті на четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Збірна України у складі Олена Городна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко фінішувала 8. Меркушина настріляла на одне штрафне коло та опустила команду на 12 місце. Але Дмитренко на останній стрільбі зуміла влучно відстрілятися і підняла збірну на 8 місце.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
    • 1. Франція (0+12) 1:12:42,5
    • 2. Норвегія (0+10) +9,3
    • 3. Швеція (1+8) +33,5
    • 4. Італія (3+11) +3:33,9
    • 5. Німеччина (3+15) +4:20,6
    • 6. Чехія (2+16) +4:39,6
    • 7. Швейцарія (2+19) +4:49,8
    • 8. Україна (1+10) +5:18,7

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