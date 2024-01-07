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Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу

Дмитренко підняла збірну на останній стрільбі
Сьогодні 16:43 550 0
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції здобула перемогу у жіночій естафеті на четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Друге місце посіла збірна Норвегії, трійку замкнули представниці збірної Швеції.

Збірна України у складі Олена Городна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко фінішувала 8. Меркушина настріляла на одне штрафне коло та опустила команду на 12 місце. Але Дмитренко на останній стрільбі зуміла влучно відстрілятися і підняла збірну на 8 місце.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Естафета, жінки, 07 січня
    • 1. Франція (0+12) 1:12:42,5
    • 2. Норвегія (0+10) +9,3
    • 3. Швеція (1+8) +33,5
    • 4. Італія (3+11) +3:33,9
    • 5. Німеччина (3+15) +4:20,6
    • 6. Чехія (2+16) +4:39,6
    • 7. Швейцарія (2+19) +4:49,8
    • 8. Україна (1+10) +5:18,7

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