Мандзин розкритикував трасу в Обергофі напередодні етапу Кубка світу

Джерело - Суспільне Спорт.

Віталій Мандзин розкритикував умови і стан траси в Обергофі, де через погоду перенесли старт етапу Кубка світу.

Про це він розповів порталу Суспільне Спорт.

"Я тут зимою вперше, але всі кажуть, що це стандартна і звична погода для Обергофа. Зараз тут сильний, рясний дощ, особливо на нашому тренуванні, туман періодично затягує на стрільбищі, плюс температура +7 градусів. Загалом все "ідеально" для проведення Кубка світу. Траса - дуже багато камінців, нечиста, з тирсою.

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Гадаю, що кожний спортсмен, який прийде на тренування, буде "в захваті" від того, що зараз в Обергофі. На Кубку IBU все було прекрасно. Не знаю, напевно, лише на чемпіонаті України таке спіткало. На Кубку світу це лише мій третій етап, з такою погодою вперше зіштовхуюся. Але ми професіонали, маємо бути готові до будь-яких погодних умов.

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Сніг лише на трасі. 2 січня, коли ми лише приїхали, було трохи снігу на траві. Зараз сніг лише на трасі, цілу ніч падав дощ, вранці теж. Коли ми закінчили тренування, на десятки хвилин він припинив падати, але це не змінює ситуації. Сніг є місцями, але мінімально. Лише на трасі. Та й те: з такою погодою, гадаю, це ненадовго", - сказав Мандзин.

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