Кип'яченкова стала чемпіонкою України в спринті

Срібло та Бронзу завоювали Олександра Меркушина та Олена Городна

Джерело - Чемпіон.

Любов Кип'яченкова здобула перемогу в жіночому спринті на чемпіонаті України з біатлону.

Срібло та Бронзу завоювали Олександра Меркушина та Олена Городна відповідно.

Завтра, 22 грудня, на чемпіонаті день відпочинку, а в суботу біатлоністи змагатимуться у гонках переслідування.

Чемпіонат України з біатлону

село Яворів Львівської області

21 грудня

Жінки, спринт

1. Любов Кип’яченкова (1+2) 21:44,7 2. Олександра Меркушина (1+2) +11,9 3. Олена Городна (1+4) +1:09,0 4. Поліна Пуцко (1+2) +1:27,8 5. Дар’я Блашко (1+2) +1:29,6 6. Тетяна Тарасюк (1+1) +1:59,7

Напередодні Кінаш виграв спринт.

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