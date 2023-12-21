Кип'яченкова стала чемпіонкою України в спринті

Джерело - Чемпіон.
Любов Кип'яченкова здобула перемогу в жіночому спринті на чемпіонаті України з біатлону.
Срібло та Бронзу завоювали Олександра Меркушина та Олена Городна відповідно.
Завтра, 22 грудня, на чемпіонаті день відпочинку, а в суботу біатлоністи змагатимуться у гонках переслідування.
Чемпіонат України з біатлону
село Яворів Львівської області
21 грудня
Жінки, спринт
1. Любов Кип’яченкова (1+2) 21:44,7
2. Олександра Меркушина (1+2) +11,9
3. Олена Городна (1+4) +1:09,0
4. Поліна Пуцко (1+2) +1:27,8
5. Дар’я Блашко (1+2) +1:29,6
6. Тетяна Тарасюк (1+1) +1:59,7
Напередодні Кінаш виграв спринт.
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