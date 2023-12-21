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Кінаш виграв спринт на чемпіонаті України

Кінаш вперше в кар’єрі здобув особисте золото чемпіонату України
Сьогодні 13:18 250 0
Кінаш виграв спринт на чемпіонаті України
#Кінаш

Джерело - Чемпіон.

Степан Кінаш здобув перемогу в чоловічому спринті на чемпіонаті України з біатлону.

Також у топ-3 увійшли Олександр Пономаренко та Антон Дудченко.

Кінаш вперше в кар’єрі здобув особисте золото чемпіонату України.

Чемпіонат України з біатлону
село Яворів Львівської області
21 грудня
Чоловіки, спринт
1. Степан Кінаш (2+1) 23:57,2
2. Олександр Пономаренко (1+1)  +13,1
3. Антон Дудченко (1+3)  +27,1
4. Руслан Ткаленко (1+3)  +32,8
5. Сергій Супрун (1+2)  +33,1
6. Владислав Чихарь (2+2)  +42,9

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