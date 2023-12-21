Кінаш виграв спринт на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Степан Кінаш здобув перемогу в чоловічому спринті на чемпіонаті України з біатлону.
Також у топ-3 увійшли Олександр Пономаренко та Антон Дудченко.
Кінаш вперше в кар’єрі здобув особисте золото чемпіонату України.
Чемпіонат України з біатлону
село Яворів Львівської області
21 грудня
Чоловіки, спринт
1. Степан Кінаш (2+1) 23:57,2
2. Олександр Пономаренко (1+1) +13,1
3. Антон Дудченко (1+3) +27,1
4. Руслан Ткаленко (1+3) +32,8
5. Сергій Супрун (1+2) +33,1
6. Владислав Чихарь (2+2) +42,9
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