Кінаш виграв спринт на чемпіонаті України

Кінаш вперше в кар’єрі здобув особисте золото чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Степан Кінаш здобув перемогу в чоловічому спринті на чемпіонаті України з біатлону.

Також у топ-3 увійшли Олександр Пономаренко та Антон Дудченко.

Кінаш вперше в кар’єрі здобув особисте золото чемпіонату України.

Чемпіонат України з біатлону

село Яворів Львівської області

21 грудня

Чоловіки, спринт

1. Степан Кінаш (2+1) 23:57,2

2. Олександр Пономаренко (1+1) +13,1

3. Антон Дудченко (1+3) +27,1

4. Руслан Ткаленко (1+3) +32,8

5. Сергій Супрун (1+2) +33,1

6. Владислав Чихарь (2+2) +42,9

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