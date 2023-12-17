Головне
Джима фінішувала дев'ятнадцятою на Кубку світу в Ленцергайде
Вчора 14:08 569
Реал із Луніним розгромив Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:58 610
Світоліна посіла 8 місце в рейтнгу найкращих атлетів України 2023 року
Вчора 20:48 425
Арсенал із Зінченком переграв Брайтон, Брентфорд з Ярмолюком поступився Астон Віллі: результати матчів АПЛ
Вчора 20:22 527
Шевченко - в топ-20 найкращих гравців 2000-х
Вчора 20:07 302
Беленюк - 9-й в рейтингу найкращих спортсменів України
Вчора 16:52 375
Бо виграв масстарт на Кубку світу в Ленцергайде, Підручний - 26-й
Вчора 16:38 407
Миколенко є одним з найкращих в АПЛ за відборами м'яча
Вчора 12:41 428
Іванчук став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 12:09 771
Продан переміг Антіна одностайним рішенням суддів
Вчора 10:56 458
Прямі трансляції

Підручний: Сил вже у масстарті бракувало

Вчора 22:53 186 0
Підручний: Сил вже у масстарті бракувало
#Дмитро Підручний

Джерело - Biathlon.com.ua.

Дмитро Підручний залишився задоволений третім етапом Кубка світу з біатлону в Ленцергайде.

Про це лідер збірної України розповів порталу Biathlon.com.ua

"Гонка так собі пройшла... Третій день вже важко було, ще й поспіль, сил вже сьогодні бракувало, відчувалась м’язова втома. Плюс ще три зайвих промахи завадили боротися за більш високі місця. Якщо коротко - важка гонка. Мабуть, вже була м’язова втомленість - швидко почала втомлюватись спина з другого-третього кола, і дуже важко було боротися по трасі з більш сильними суперниками. Спина, ноги, руки вже перестали працювати так, я би мені хотілося.

  Актуально: Бо виграв масстарт на Кубку світу в Ленцергайде

Як не дивно, та на спуску було також важко працювати, тому що спина боліла і просто важко було терпіти. І це вплинуло на стрільбу стоячи, тому що спина була напруженою і стріляти було важко. Оцінюю етап більше позитивно, ніж негативно - вдалося відібратися у мас-старт. Не дуже задоволений стрільбою, адже можна було боротися за вищі місця. Сьогодні масстарт і третій день мені щось "не зайшов" взагалі", - сказав Підручний.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 26422
Полісся планує побудувати новий стадіон у Житомирі Полісся планує побудувати новий стадіон у Житомирі 952
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар 2532
Шахтар дізнається суперника в плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція Шахтар дізнається суперника в плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція 1307
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 9749
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція 38366
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21376 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88212 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13763
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 146238
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90868
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116937 1