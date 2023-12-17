Підручний: Сил вже у масстарті бракувало

Дмитро Підручний залишився задоволений третім етапом Кубка світу з біатлону в Ленцергайде.

Про це лідер збірної України розповів порталу Biathlon.com.ua

"Гонка так собі пройшла... Третій день вже важко було, ще й поспіль, сил вже сьогодні бракувало, відчувалась м’язова втома. Плюс ще три зайвих промахи завадили боротися за більш високі місця. Якщо коротко - важка гонка. Мабуть, вже була м’язова втомленість - швидко почала втомлюватись спина з другого-третього кола, і дуже важко було боротися по трасі з більш сильними суперниками. Спина, ноги, руки вже перестали працювати так, я би мені хотілося.

Актуально: Бо виграв масстарт на Кубку світу в Ленцергайде

Як не дивно, та на спуску було також важко працювати, тому що спина боліла і просто важко було терпіти. І це вплинуло на стрільбу стоячи, тому що спина була напруженою і стріляти було важко. Оцінюю етап більше позитивно, ніж негативно - вдалося відібратися у мас-старт. Не дуже задоволений стрільбою, адже можна було боротися за вищі місця. Сьогодні масстарт і третій день мені щось "не зайшов" взагалі", - сказав Підручний.