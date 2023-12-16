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Насико прийшов 15-м у масстарті на Кубку IBU в Шушені

Результати масстарту
Сьогодні 15:41 138 0
Насико прийшов 15-м у масстарті на Кубку IBU в Шушені
#Денис Насико

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Мартін Невланд здобув перемогу у масстарті у рамках третього етапу Кубка IBU у норвезькому Шушені.

Україну в гонці представили Денис Насико, Руслан Ткаленко, Дмитро Грущак, Роман Боровик та Богдан Цимбал.

Найкращим серед українців став Насико, який фінішував 15-м.

Кубок IBU
Шушен, Норвегія
Масстарт
1. Мартін Невланд (Норвегія) – 38.58,5 (1+0+0+0)
2. Матс Евербю (Норвегія) – 13,6 (0+0+0+0)
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегія) – 14,0 (1+3+1+1)
...
15. Денис Насико – 2.03,9 (0+1+0+1)
24. Руслан Ткаленко – 3.05,3 (0+0+1+1)
36. Дмитро Грущак – 4.28,7 (0+1+1+2)
39. Роман Боровик – 4.42,7 (1+0+2+2)
45. Богдан Цимбал – 5.51,7 (4+0+0+0)

Раніше Кип’яченкова фінішувала 35-ю у масстарті на Кубку IBU в Шушені.

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