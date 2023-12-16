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Кип’яченкова фінішувала 35-ю у масстарті на Кубку IBU в Шушені

Результати масстарту
Сьогодні 13:08 178 0
Кип’яченкова фінішувала 35-ю у масстарті на Кубку IBU в Шушені
#Любов Кип'яченкова

Джерело - Чемпіон.

Представниця Німеччини Джулія Таннхаймер здобула перемогу у масстарті у рамках третього етапу Кубка IBU у норвезькому Шушені.

Україну в гонці представила Любов Кип’яченкова. Вона фінішувала 35-ю, припустившись 8 промахів.

Кубок IBU
Шушен, Норвегія
Масстарт
1. Джулія Таннхаймер (Німеччина) — 37.53,7 (1+1+0+1)
2. Дженни Енодд (Норвегія) — 9,2 (0+0+1+1) 
3. Іда Лієн (Норвегія) — 19,0 (0+0+4+0)
....
35. Любов Кип’яченкова (Україна) — 5.04,4 (1+3+2+2)

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