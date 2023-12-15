Збірна України вперше в історії виграла змішану естафету на Юніорському Кубку IBU

Історична перемога збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з біатлону стала переможцем змішаної естафети на етапі Юніорського Кубку IBU в італійському Ріднау.

Україна у цій гонці змагалася у складі Степана Кінаша, Владислава Чихаря, Олександри Меркушиної та Олени Городної.

Українські біатлоністи використали 7 додаткових патронів. Україна вперше в історії здобула перемогу у цій дисципліні на юніорському Кубку IBU.

Юніорський Кубок IBU

Ріднаун-валь-Ріданна, Італія

Змішана естафета

Україна (0+7) 1:09:58.2 Німеччина (0+7) +13.9 Італія (0+5) +51.9 Франція (2+14) +1:15.1 Словенія (1+13)

Раніше дві українки фінішували у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде.