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Збірна України вперше в історії виграла змішану естафету на Юніорському Кубку IBU

Історична перемога збірної України
Сьогодні 13:08 129 0
Збірна України вперше в історії виграла змішану естафету на Юніорському Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з біатлону стала переможцем змішаної естафети на етапі Юніорського Кубку IBU в італійському Ріднау.

Україна у цій гонці змагалася у складі Степана Кінаша, Владислава Чихаря, Олександри Меркушиної та Олени Городної.

Українські біатлоністи використали 7 додаткових патронів. Україна вперше в історії здобула перемогу у цій дисципліні на юніорському Кубку IBU.

Юніорський Кубок IBU
Ріднаун-валь-Ріданна, Італія
Змішана естафета
  1. Україна (0+7) 1:09:58.2
  2. Німеччина (0+7) +13.9
  3. Італія (0+5) +51.9
  4. Франція (2+14) +1:15.1
  5. Словенія (1+13)

Раніше дві українки фінішували у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде.

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