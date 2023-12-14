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Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу у Ленцергайде

Сьогодні 18:52 301 0
Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу у Ленцергайде

Джерело - Чемпіон.

15 грудня у Ленцергайде (Швейцарія) у межах третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24 відбудеться чоловічий спринт.

Збірну України представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Стартлист України на чоловічий спринт Кубка світу в Ленцергайде

14. Артем Прима

29. Дмитро Підручний

39. Антон Дудченко

65. Артем Тищенко

98. Тарас Лесюк

Раніше визначився склад збірної України на Різдвяну гонку.

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