Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу у Ленцергайде

Джерело - Чемпіон.
15 грудня у Ленцергайде (Швейцарія) у межах третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24 відбудеться чоловічий спринт.
Збірну України представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.
Стартлист України на чоловічий спринт Кубка світу в Ленцергайде
14. Артем Прима
29. Дмитро Підручний
39. Антон Дудченко
65. Артем Тищенко
98. Тарас Лесюк
Раніше визначився склад збірної України на Різдвяну гонку.
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