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Визначився склад збірної України на Різдвяну гонку

Гонка відбудеться 28 грудня
Сьогодні 19:28 333 0
Визначився склад збірної України на Різдвяну гонку
Фото - Getty Images
#Юлія Джима, #Дмитро Підручний

Джерело - biathlon-aufschalke.de.

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Юлія Джима візьмуть участь у виставковій гонці Biathlon World Team Challenge.

Обидва лідери збірної України з біатлону пропустили перший етап Кубка світу в Естерсунді через проблеми зі здоров'ям. Однак повернуться до змагань на другому етапі у Гохфільцені (8-10 грудня).

Різдвяна гонка"-2023, яка з 2002 року проходить у німецькому Гельзенкірхені на Фелтінс-Арені, запланована на 28 грудня. Традиційно вона складатиметься з двох частин у форматі змішаної естафети: масстарту та переслідування, що стане вирішальною гонкою та визначить переможців.

Раніше Підручний оцінив свою форму.

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