Визначився склад збірної України на Різдвяну гонку

Гонка відбудеться 28 грудня

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Юлія Джима візьмуть участь у виставковій гонці Biathlon World Team Challenge.

Обидва лідери збірної України з біатлону пропустили перший етап Кубка світу в Естерсунді через проблеми зі здоров'ям. Однак повернуться до змагань на другому етапі у Гохфільцені (8-10 грудня).

Різдвяна гонка"-2023, яка з 2002 року проходить у німецькому Гельзенкірхені на Фелтінс-Арені, запланована на 28 грудня. Традиційно вона складатиметься з двох частин у форматі змішаної естафети: масстарту та переслідування, що стане вирішальною гонкою та визначить переможців.

Раніше Підручний оцінив свою форму.