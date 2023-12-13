Городна травмувалася напередодні спринту Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Юлія Городна зазнала пошкодження напередодні спринту на Кубку IBU в Шушені.

Про це вона розповіла порталу Biathlonnews.

"Вчора під час офіційного тренування травмувалася, коли вставала з коврика. Після цього не могла нормально встати на ногу, тягнула її за собою, відчувала постійний біль. Лікарі та масажисти робили все можливе, але, на жаль, стан не покращився.

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Без обстеження ніхто не може сказати про характер ушкодження. Після повернення в Україну мені потрібно буде зробити МРТ, тому під питанням моя участь у чемпіонаті України. Сподіваємося, що зможу стартувати вже з перших етапів Кубка IBU у 2024 році", - сказала Городна.

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