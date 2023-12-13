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Городна: Моя участь у чемпіонаті України з біатлону під питанням

Городна травмувалася напередодні спринту Кубка IBU
Сьогодні 15:25 179 0
Городна: Моя участь у чемпіонаті України з біатлону під питанням
#Юлія Городна

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Юлія Городна зазнала пошкодження напередодні спринту на Кубку IBU в Шушені.

Про це вона розповіла порталу Biathlonnews.

"Вчора під час офіційного тренування травмувалася, коли вставала з коврика. Після цього не могла нормально встати на ногу, тягнула її за собою, відчувала постійний біль. Лікарі та масажисти робили все можливе, але, на жаль, стан не покращився.

  Білосюк не змогла виступити на Кубку IBU через біль у колінах

Без обстеження ніхто не може сказати про характер ушкодження. Після повернення в Україну мені потрібно буде зробити МРТ, тому під питанням моя участь у чемпіонаті України. Сподіваємося, що зможу стартувати вже з перших етапів Кубка IBU у 2024 році", - сказала Городна.

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