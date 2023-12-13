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Білосюк не змогла виступити на Кубку IBU через біль у колінах

Білосюк розповіла чому не виступила в гонці на Кбуку IBU
Сьогодні 13:39 179 0
Білосюк не змогла виступити на Кубку IBU через біль у колінах
#Олена Білосюк

Джерело - Biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Олена Білосюк не вийшла на старт спринту на Кубку IBU у Шушені через біль у колінах.

Про це вона розповіла поталу biathlon.com.ua.

"У Львові зробили обстеження: нічого глобального немає, операція не потрібна. Протизапальна терапія і реабілітаційні вправи, заборони до фізичних навантажень не було. Трохи зменшили навантаження, продовжила роботу.

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Вчора зробила передстартову підготовку і готувалась до старту, але до ранку коліна сильно набрякли. Вставши на лижі, зрозуміла, що пробігти гонку я не зможу", - сказала Білосюк.

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