Білосюк не змогла виступити на Кубку IBU через біль у колінах

Білосюк розповіла чому не виступила в гонці на Кбуку IBU

Українська біатлоністка Олена Білосюк не вийшла на старт спринту на Кубку IBU у Шушені через біль у колінах.

Про це вона розповіла поталу biathlon.com.ua.

"У Львові зробили обстеження: нічого глобального немає, операція не потрібна. Протизапальна терапія і реабілітаційні вправи, заборони до фізичних навантажень не було. Трохи зменшили навантаження, продовжила роботу.

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Вчора зробила передстартову підготовку і готувалась до старту, але до ранку коліна сильно набрякли. Вставши на лижі, зрозуміла, що пробігти гонку я не зможу", - сказала Білосюк.

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