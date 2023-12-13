Блашко пропустить усі старти до кінця року

У неї виникли проблеми зі здоров’ям

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко не зможе виступати до кінця 2023 року.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У неї виникли проблеми зі здоров'ям під час перебування у Швеції, а на етапі Кубка IBU в Ідре вона почала кашляти. Саме це стало причиною пропуску решти гонок.

Блашко розраховує стартувати на чемпіонаті України, який відбудеться з 20 до 24 грудня в Сянках на Львівщині.

Нагадаємо, Білосюк виступить у спринті на Кубку IBU в Шушені.

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