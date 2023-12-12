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Білосюк виступить у спринті на Кубку IBU в Шушені

Перша гонка в сезоні для олімпійської чемпіонки
Сьогодні 20:54 215 0
Білосюк виступить у спринті на Кубку IBU в Шушені
#Олена Білосюк

Джерело - sport.ua.

Завтра, 13 грудня, у норвезькому Шушені на третьому етапі Кубка IBU сезону 2023/2024 у жіночому спринті виступить Олена Білосюк. 

Початок жіночого спринту о 11:30, чоловічого - о 15:00.

Став відомий склад збірної України на обидві гонки. У жінок виступить олімпійська чемпіонка Сочі Олена Білосюк, для якої це перша гонка в новому сезоні.

Склад збірної України на спринти в Шушені:

  • Жінки: Любов Кип'яченкова (17), Юлія Городна (35), Олена Білосюк (67), Ксенія Приходько (75)
  • Чоловіки: Денис Насико (11), Руслан Ткаленко (15), Богдан Цимбал (32), Віталій Мандзин (51), Роман Боровик (67), Дмитро Грущак (104).
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