Білосюк виступить у спринті на Кубку IBU в Шушені

Перша гонка в сезоні для олімпійської чемпіонки

Завтра, 13 грудня, у норвезькому Шушені на третьому етапі Кубка IBU сезону 2023/2024 у жіночому спринті виступить Олена Білосюк.

Початок жіночого спринту о 11:30, чоловічого - о 15:00.

Став відомий склад збірної України на обидві гонки. У жінок виступить олімпійська чемпіонка Сочі Олена Білосюк, для якої це перша гонка в новому сезоні.

Склад збірної України на спринти в Шушені: