Санітра: Підручний від першого старту дивує мене

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра задоволений виступом Дмитра Підручного на Кубку світу в Гохфільцені.

Про це заявив сам фахівець.

"Підручний від першого старту дивує мене. Перше, як він рухається на трасі, це топрівень. Останні два старти показали, що і по стрільбі вже краще. Є там ще трохи запасу, але є й впевненість.

Будемо далі дивитися, бо його треба трохи "економити". Не хочу завантажити його від початку сезону.

У нього була довга пауза і потрібно правильно визначити кількість стартів і підготовку до піка сезону - чемпіонату світу", - сказав Санітра.