Санітра: Підручний від першого старту дивує мене

Джерело - Суспільне Спорт.
Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра задоволений виступом Дмитра Підручного на Кубку світу в Гохфільцені.
Про це заявив сам фахівець.
"Підручний від першого старту дивує мене. Перше, як він рухається на трасі, це топрівень. Останні два старти показали, що і по стрільбі вже краще. Є там ще трохи запасу, але є й впевненість.
Будемо далі дивитися, бо його треба трохи "економити". Не хочу завантажити його від початку сезону.
У нього була довга пауза і потрібно правильно визначити кількість стартів і підготовку до піка сезону - чемпіонату світу", - сказав Санітра.
Нагадаємо, що Підручний пропускав перший етап Кубка світу - він відновлювався після травми руки.
Раніше чоловіча збірна України на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені фінішувала п’ятою в естафеті.