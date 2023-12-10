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Санітра: Підручний від першого старту дивує мене

Тренер прокоментував виступ свого підопічного
Вчора 22:56 148 0
Санітра: Підручний від першого старту дивує мене
#Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра задоволений виступом Дмитра Підручного на Кубку світу в Гохфільцені.

Про це заявив сам фахівець.

"Підручний від першого старту дивує мене. Перше, як він рухається на трасі, це топрівень. Останні два старти показали, що і по стрільбі вже краще. Є там ще трохи запасу, але є й впевненість.

Будемо далі дивитися, бо його треба трохи "економити". Не хочу завантажити його від початку сезону.

У нього була довга пауза і потрібно правильно визначити кількість стартів і підготовку до піка сезону - чемпіонату світу", - сказав Санітра.

Нагадаємо, що Підручний пропускав перший етап Кубка світу - він відновлювався після травми руки. 

Раніше чоловіча збірна України на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені фінішувала п’ятою в естафеті.

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