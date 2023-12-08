Тренер жіночої збірної України з біатлону назвав ціль на другий етап Кубка світу

Жіноча збірна України з біатлону на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені буде намагатися покращити свої результати.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт.

"Погода в Гохфільцені хороша, у порівнянні з Естерсундом – то ми як на курорті. Тут приблизно 3-5 градусів морозу. Все нормально. Христина [Дмитренко] лише трошки надихалася холодним повітрям, то тепер горло в неї болить. Але на естафету її кандидатура розглядається. Подивимося, як вона ще буде почуватися, зробимо тестове тренування, і якщо все добре, то, можливо, побіжить. Застуда її не означає, що вона пропускає етап, ні. Тільки пропускає спринт та гонку переслідування.

Олена Городна побіжить у спринті. Вона буде виступати замість Христини Дмитренко. Все нормально, Городна так само переїхала з Контіолахті, як і інші дівчата з Естерсунду. Їй потрібно використовувати будь-яку можливість і вчитись, вчитись, вчитись. Мати бажання рости.

Ірина Петренко нормально себе почуває. Але ми поки не можемо заявити її у першій групі, бо вона пропускала багато гонок попереднього сезону. До наступного року вона не матиме хороших стартових номерів, а в Європі тут, у порівнянні зі Скандинавією, може бути різниця у групах. Перші групи мають перевагу, а ми її не можемо заявити ближче ніж 3-4 група. А так по самопочуттю у неї все добре.

Чи буду задоволений чотирма дівчатами в персьюті? Завдання для кожного перед виходом на старт, як я вже казав, максимальне. Інакше чого тоді виходити на старт. Але ж ми розуміємо свій максимум на сьогоднішній день. Завдання – потрапляння чотирьох біатлоністок в гонку переслідування – стоїть, бо тоді й звідси витікає й Кубок Націй. Звичайно, хочеться, щоб в особистих гонках хтось не просто потрапив у топ-60, але й проскакував й повище. Головне, щоб результат показав їм, що вони можуть виступати на цьому рівні. Дві [біатлоністки] потрапляли в залікову зону в Естерсунді. Намагатимемося й тут", - відзначив Зоц.