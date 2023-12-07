Джима та Городна - у заявці збірної України на спринт Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з біатлону визначилась зі складом команди на спринт другого етапу Кубка світу в Гохфільцені.
У першій стартовій групі серед українок — Анастасія Меркушина (4-й номер) та Юлія Джима (10-й), яка бігтиме дебютну гонку у сезоні. У другій стартовій групі — Анна Кривонос (37-й), у третій — Ірина Петренко (68-й). Останньою серед українок спринт бігтиме Олена Городна, яка отримала 92-й стартовий номер.
Склад збірної України:
4. Анастасія Меркушина
10. Юлія Джима
37. Анна Кривонос
68. Ірина Петренко
92. Олена Городна
Гонка відбудеться 8 грудня, початок – о 15.25.
Раніше визначився склад збірної України на Різдвяну гонку.