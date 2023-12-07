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Джима та Городна - у заявці збірної України на спринт Кубка світу у Гохфільцені

Сьогодні 21:38 148 0
Джима та Городна - у заявці збірної України на спринт Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з біатлону визначилась зі складом команди на спринт другого етапу Кубка світу в Гохфільцені.

У першій стартовій групі серед українок — Анастасія Меркушина (4-й номер) та Юлія Джима (10-й), яка бігтиме дебютну гонку у сезоні. У другій стартовій групі — Анна Кривонос (37-й), у третій — Ірина Петренко (68-й). Останньою серед українок спринт бігтиме Олена Городна, яка отримала 92-й стартовий номер.

Склад збірної України:

4. Анастасія Меркушина

10. Юлія Джима

37. Анна Кривонос

68. Ірина Петренко

92. Олена Городна

Гонка відбудеться 8 грудня, початок – о 15.25.

Раніше визначився склад збірної України на Різдвяну гонку.

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