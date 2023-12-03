Підручний: Перебуваю в доволі непоганій формі

Джерело - Суспільне Спорт.

Дмитро Підручний планує виступити на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені.

Про це він розповів порталу Суспільне Спорт.

"Для мене це теж радісна звістка. Почуваюся чудово, збираюся вирушити у Гохфільцен з австрійського Обертілліаха. Підготовка пройшла досить нормально, але важко сказати про мої кондиції, бо перебуваю сам в Обертілліасі, без якоїсь конкуренції. Тому зрівнятися з кимось і сказати, в якому я фізичному стані, дуже важко. Але з моїх суб’єктивних бачень по тренуванню — перебуваю в доволі непоганій формі, проте за декілька днів побачимо це у Гохфільцені.

Підручний: У Гохфільцені результат команди загалом покращиться

Немає очікувань, бо вже давно не змагався, була велика перерва між змаганнями через травму. Але, звичайно, хочеться повторити своє попереднє досягнення в цьому місці. Траса у Гохфільцені мені подобається. Там багато наших, українських уболівальників. Сподіваюся, що цього року наші фани зможуть туди приїхати, попри всі події, хоча б трохи нас підтримати. І хочу, щоб мої та результати нашої команди радували вболівальників", – сказав Підручний.

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