Підручний: У Гохфільцені результат команди загалом покращиться

Українці покращать свої результати на наступному етапі Кубка світу в Гохфільцені.

Про це розповів лідер збірної Дмитро Підручний

"Важко оцінювати, перебуваю далеко від команди. Але я гадаю, що є певні об’єктивні фактори. Наприклад, якщо аналізувати Антона Дудченка, в нього дійсно були проблеми зі стрільбою. Але внесли корективи: як бачимо, у спринті Антон відстріляв два "нулі". Так, стріляв довго, але можна його зрозуміти: коли припускаєшся помилок в естафетах, то втрачаєш упевненість у собі й стріляєш обережно. Проте внесли корективи — і він вже стріляв добре.