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Підручний: У Гохфільцені результат команди загалом покращиться

Сьогодні 22:21 160 0
Підручний: У Гохфільцені результат команди загалом покращиться

Джерело - Суспільне Спорт.

Українці покращать свої результати на наступному етапі Кубка світу в Гохфільцені.

Про це розповів лідер збірної Дмитро Підручний

"Важко оцінювати, перебуваю далеко від команди. Але я гадаю, що є певні об’єктивні фактори. Наприклад, якщо аналізувати Антона Дудченка, в нього дійсно були проблеми зі стрільбою. Але внесли корективи: як бачимо, у спринті Антон відстріляв два "нулі". Так, стріляв довго, але можна його зрозуміти: коли припускаєшся помилок в естафетах, то втрачаєш упевненість у собі й стріляєш обережно. Проте внесли корективи — і він вже стріляв добре.

  Санітра розповів про відновлення Підручного

Думаю, хлопці будуть розганятися. Видно, що ходом, може, вони не сильно додають від гонки до гонки, але прогрес певний є. Впевнений, що в Гохфільцені результат команди загалом покращиться і вони додаватимуть від етапу до етапу", – сказав Підручний.

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