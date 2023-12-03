Підручний: У Гохфільцені результат команди загалом покращиться

Джерело - Суспільне Спорт.
Українці покращать свої результати на наступному етапі Кубка світу в Гохфільцені.
Про це розповів лідер збірної Дмитро Підручний
"Важко оцінювати, перебуваю далеко від команди. Але я гадаю, що є певні об’єктивні фактори. Наприклад, якщо аналізувати Антона Дудченка, в нього дійсно були проблеми зі стрільбою. Але внесли корективи: як бачимо, у спринті Антон відстріляв два "нулі". Так, стріляв довго, але можна його зрозуміти: коли припускаєшся помилок в естафетах, то втрачаєш упевненість у собі й стріляєш обережно. Проте внесли корективи — і він вже стріляв добре.
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Думаю, хлопці будуть розганятися. Видно, що ходом, може, вони не сильно додають від гонки до гонки, але прогрес певний є. Впевнений, що в Гохфільцені результат команди загалом покращиться і вони додаватимуть від етапу до етапу", – сказав Підручний.
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