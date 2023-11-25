Санітра розповів про відновлення Підручного

Лідер збірної України Дмитро Підручний повернеться до змагань на етапі Кубка світу в Гохфільцені.

Про це розповів головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

"Очікую також і повернення Дмитра Підручного. Він, як і завжди, професійно виконує мої задачі, щодня з ним на контакті. Оптимістично рухається до старту у Гохфільцені. Добре, що рука йому дозволяє виконувати повну програму.

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Тож, після цього старту мені доведеться відправляти ще одного спортсмена на Кубок IBU, і наразі не можу сказати, хто з них претендент на це місце, бо команда дуже вирівнялася. Побачу після цього етапу, бо у Гохфільцені теж досить специфічні старти", - сказав Санітра.