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Санітра розповів про відновлення Підручного

Тренер чоловічої збірної України прокоментував відновлення Підручного
Сьогодні 11:55 334 0
Санітра розповів про відновлення Підручного
#Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідер збірної України Дмитро Підручний повернеться до змагань на етапі Кубка світу в Гохфільцені.

Про це розповів головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

"Очікую також і повернення Дмитра Підручного. Він, як і завжди, професійно виконує мої задачі, щодня з ним на контакті. Оптимістично рухається до старту у Гохфільцені. Добре, що рука йому дозволяє виконувати повну програму.

  Підручний: Україна може поборотися за топ-5 Кубка націй

Тож, після цього старту мені доведеться відправляти ще одного спортсмена на Кубок IBU, і наразі не можу сказати, хто з них претендент на це місце, бо команда дуже вирівнялася. Побачу після цього етапу, бо у Гохфільцені теж досить специфічні старти", - сказав Санітра.

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