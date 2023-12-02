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Прима пояснив провал у спринті Кубка світу

Артем Прима прокоментував свою форму
Сьогодні 23:12 187 0
Прима пояснив провал у спринті Кубка світу
#Артем Прима

Джерело - suspilne.media.

Український біатлоніст Артем Прима незадоволений своєю формою на початку сезону.

Про це розповів сам біатлоніст у коментарі Суспільне Спорт.

"Стійка? Морозна погода, дуже холодно. Тут недалеко озеро — здається, що й усі -20 градусів. Що стосується ходу по дистанції — та можна було працювати. Так, був мороз, важко було дихати, холодне повітря заходило всередину. Але працювати можна було.

Щодо стрільби — лежачи наче все було добре, а на "стійці" трішки підзадихнувся. Може, і трішки швидше підійшов, відклав декілька пострілів, але -20 — це дуже багато для спринту. Взагалі по фінішу дивився — програш суттєвий.

Незадоволений, початок сезону важкий. Своїм станом взагалі незадоволений. Зі стрільбою — десь 50 на 50, більш-менш, але [у спринті] дві хиби — це не те. Побачимо, як буде далі — будем намагатися розбігатися, розберемося з тренерами", - відзначив Прима.

Нагадаємо, Дудченко - найкращий з українців у спринті на Кубку світу в Естерсунді.

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