Кип'яченкова і Блашко відправляться на наступний етап Кубка IBU

Джерело - Суспільне Спорт.

Після етапу Кубка світу в Естерсунді Любов Кип'яченкова і Дар’я Блашко відправляться на Кубок IBU.

Про це розповів головний тренер жіночої збірної Микола Зоц.

"По Даші ми побачили, що на сьогоднішній день вона взагалі не готова до Кубка світу. Тому ми залучимо її на Кубок IBU. Мені важливо було побачити Настю Меркушину. Щодо неї я помітив сьогодні маленьку, але позитивну динаміку. Цікаво було подивитися на Любу Кип'яченкову, але її ще треба трішки напрацьовувати на етапах Кубка IBU.

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Я дуже вагався між Анею Кривонос та Любою Кип’яченковою, тому що Аня більш до індивідуальних гонок підходить. А у нас далі йдуть спринти на наступних етапах, я дуже розраховував на Любу. Та на 90 відсотків ми зробимо свій вибір на Ані Кривонос. А на Кубок IBU поїдуть Люба Кип’яченкова та Даша Блашко.

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100 відсотків переконаний, що надалі дівчата показуватимуть швидший хід на трасах. Але не потрібно відкладати нічого на потім, треба реалізовувати те, що є зараз. Так, як сьогодні зі стрільбою, її треба зараз показувати. На тренуваннях ми усе вміємо, на тренуваннях ми можемо себе реалізовувати. Треба ще навчитися на змаганнях. Спортивне життя не дозволяє розтягувати ці моменти на роки, їх потрібно навчитися робити зразу", - сказав Зоц.

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