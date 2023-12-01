Головне
Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:44 1561
Верес вирвав нічию у Полісся в 16 турі УПЛ
Сьогодні 19:01 249
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 17:27 14044
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 17:21 2406
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 17:13 2387
Жанмонно виграла жіночий спринт в Естерсунді, українки не увійшли до залікової зони
Сьогодні 17:12 387
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 16:15 356281
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 16:09 4794
Анчелотті визначився із голкіпером на матч з Гранадою
Сьогодні 15:55 605
Капітан Динамо зацікавив клуб Бундесліги
Сьогодні 12:40 1003
Прямі трансляції

Кип'яченкова і Блашко відправляться на наступний етап Кубка IBU

Сьогодні 18:52 238 0
Кип'яченкова і Блашко відправляться на наступний етап Кубка IBU

Джерело - Суспільне Спорт.

Після етапу Кубка світу в Естерсунді Любов Кип'яченкова і Дар’я Блашко відправляться на Кубок IBU.

Про це розповів головний тренер жіночої збірної Микола Зоц.

"По Даші ми побачили, що на сьогоднішній день вона взагалі не готова до Кубка світу. Тому ми залучимо її на Кубок IBU. Мені важливо було побачити Настю Меркушину. Щодо неї я помітив сьогодні маленьку, але позитивну динаміку. Цікаво було подивитися на Любу Кип'яченкову, але її ще треба трішки напрацьовувати на етапах Кубка IBU.

  Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати

Я дуже вагався між Анею Кривонос та Любою Кип’яченковою, тому що Аня більш до індивідуальних гонок підходить. А у нас далі йдуть спринти на наступних етапах, я дуже розраховував на Любу. Та на 90 відсотків ми зробимо свій вибір на Ані Кривонос. А на Кубок IBU поїдуть Люба Кип’яченкова та Даша Блашко.

  Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Естерсунді

100 відсотків переконаний, що надалі дівчата показуватимуть швидший хід на трасах. Але не потрібно відкладати нічого на потім, треба реалізовувати те, що є зараз. Так, як сьогодні зі стрільбою, її треба зараз показувати. На тренуваннях ми усе вміємо, на тренуваннях ми можемо себе реалізовувати. Треба ще навчитися на змаганнях. Спортивне життя не дозволяє розтягувати ці моменти на роки, їх потрібно навчитися робити зразу", - сказав Зоц.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 356281
Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА 71451 7
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 14044
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 4794
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38096
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 12985
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11049
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56357
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19924
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43366 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308140
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51663 2