Прима: Будемо намагатися конкурувати за топ-6

Збірна України з біатлону буде старатися конкурувати за топ-6 на етапах Кубка світу.

Про це розповів український біатлоніст Артем Прима.

"Настрій нормальний, все чудово. І по самопочуттю все непогано. Побачимо, як все буде на лижні. Що стосується рішення тренера — знав і до цього плюс-мінус, хто бігтиме, було прогнозовано. Склад бойовий, все файно.

Побачимо, як буде, хлопці налаштовані по-бойовому. В Естерсунді є поривчастий вітер, бачимо його на стрільбищі. Гадаю, під час естафети буде та сама погода, мороз туди-сюди 1-2 градуси, але все буде приблизно однаково. Але будемо боротися та конкурувати.

Готовий бігти будь-який етап. Але все ж найулюбленіший — перший, звик його бігти. Проте коли є Тищенко на етапі Кубку світу, то я поступаюся йому. Він біжить перший, а я — другий. Це вже не вперше, тренер ставив і до цього, все нормально.

Тренер розставляє по-своєму, на щось розраховує. Усе нормально, можна комбінувати, кожен етап можна працювати та бігти.

Усе можливо, але треба дивитися нормально на речі. Початок сезону, перші гонки були важкі, хлопцям треба розбігатися. На те треба три-чотири гонки.

Звісно, ніхто не виходить абияк, всі виходять на старт по-бойовому, кусаються та біжать. Будемо намагатися конкурувати за топ-6 чи топ-8. Буде видно по факту на момент старту", – сказав Прима.