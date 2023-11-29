Визначився склад України на чоловічу естафету

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом на чоловічу естафету на першому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє Biathlonnews.
Команда виступить у такому складі: Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Антон Дудченко. Україна вийде на гонку під 8-м стартовим номером.
Чоловіча естафета відбудеться в четвер, 30 листопада. Початок – о 16:20 за київським часом.
Раніше став відомий склад жіночої збірної України на естафету першого етапу Кубка світу.