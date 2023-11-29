Визначився склад України на чоловічу естафету

Естафета відбудеться 30 листопада

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом на чоловічу естафету на першому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Команда виступить у такому складі: Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Антон Дудченко. Україна вийде на гонку під 8-м стартовим номером.

Чоловіча естафета відбудеться в четвер, 30 листопада. Початок – о 16:20 за київським часом.

Раніше став відомий склад жіночої збірної України на естафету першого етапу Кубка світу.