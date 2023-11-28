Став відомий склад жіночої збірної України на естафету першого етапу Кубка світу

Джерело - biathlon.com.ua.
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на жіночу класичну естафету.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Склад української команди виглядатиме наступним чином:
- 10-1: Христина Дмитренко
- 10-2: Дар'я Блашко
- 10-3: Анна Кривонос
- 10-4: Ірина Петренко
Естафета відбудеться 29 листопада у шведському Естерсунді в рамках третього дня змагань першого етапу Кубка світу з біатлону.
Варто зазначити, що це буде перша класична естафета нинішнього сезону. Декількома днями раніше відбулася змішана естафета, де Україна фінішувала восьмою.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.