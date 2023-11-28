Став відомий склад жіночої збірної України на естафету першого етапу Кубка світу

Українські біатлоністки візьмуть участь у першій класичній естафеті нового сезону

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на жіночу класичну естафету.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Склад української команди виглядатиме наступним чином:

10-1: Христина Дмитренко

10-2: Дар'я Блашко

10-3: Анна Кривонос

10-4: Ірина Петренко

Естафета відбудеться 29 листопада у шведському Естерсунді в рамках третього дня змагань першого етапу Кубка світу з біатлону.

Варто зазначити, що це буде перша класична естафета нинішнього сезону. Декількома днями раніше відбулася змішана естафета, де Україна фінішувала восьмою.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.