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Став відомий склад жіночої збірної України на естафету першого етапу Кубка світу

Українські біатлоністки візьмуть участь у першій класичній естафеті нового сезону
Сьогодні 22:12 191 0
Став відомий склад жіночої збірної України на естафету першого етапу Кубка світу

Джерело - biathlon.com.ua.

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на жіночу класичну естафету.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Склад української команди виглядатиме наступним чином:

  • 10-1: Христина Дмитренко
  • 10-2: Дар'я Блашко
  • 10-3: Анна Кривонос
  • 10-4: Ірина Петренко

Естафета відбудеться 29 листопада у шведському Естерсунді в рамках третього дня змагань першого етапу Кубка світу з біатлону.

Варто зазначити, що це буде перша класична естафета нинішнього сезону. Декількома днями раніше відбулася змішана естафета, де Україна фінішувала восьмою.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

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