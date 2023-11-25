Зоц: Меркушина має робити висновки для подальшого потрапляння у команду

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина має зробити висновки з результату сінгл-міксту Кубка світу в Естерсунді.

Про це розповів тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

"Настя виступила не дуже, скажемо прямо. Ми якогось дива не чекали від неї, знаючи, що вона так завжди входить важко в сезон. Для таких гонок треба показувати рівень зовсім інший — і на трасі, і на стрільбищі.

Все в її руках, але вона має робити висновки для подальшого потрапляння в команду — естафетну і взагалі", - розповів Зоц.