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Зоц: Меркушина має робити висновки для подальшого потрапляння у команду

Микола Зоц прокоментував виступ Анастасії Меркушиної в сінгл-міксті Кубка світу в Естерсунді.
Сьогодні 22:10 131 0
Зоц: Меркушина має робити висновки для подальшого потрапляння у команду
#Анастасія Меркушина, #Микола Зоц

Джерело - suspilne.media.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина має зробити висновки з результату сінгл-міксту Кубка світу в Естерсунді.

Про це розповів тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

"Настя виступила не дуже, скажемо прямо. Ми якогось дива не чекали від неї, знаючи, що вона так завжди входить важко в сезон. Для таких гонок треба показувати рівень зовсім інший — і на трасі, і на стрільбищі.

Все в її руках, але вона має робити висновки для подальшого потрапляння в команду — естафетну і взагалі", - розповів Зоц.

Нагадаємо, Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону.

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