Україна назвала склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу

Перший етап Кубка світу пройде в шведському Естерсунді.

Тренерський штаб жіночої збірної України визначив склад на перший етап сезону Кубка світу у шведському Естерсунді.

Про це розповів тренер команди Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт.

Склад команди на перший етап сезону сформувався за підсумками контрольних стартів у шведському Ідре. Внутрішні змагання у Швеції визначили основу збірної на початок Кубка світу.

Склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу:

Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова

Старт сезону Кубка світу у складі збірної України вперше за чотири роки пропускатиме Олена Білосюк. Олімпійська чемпіонка Ігор у Сочі розпочне змагальний рік на Кубку IBU.

Перший етап Кубка світу розпочнеться у шведському Естерсунді в суботу, 25 листопада.

Раніше визначився склад чоловічої збірної України на перший етап Кубка світу та Кубка IBU.