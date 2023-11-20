Визначився склад збірної України на перший етап Кубка світу

ерший етап Кубка світу розпочнеться у шведському Естерсунді

Джерело - Суспільне Спорт.

Визначився склад чоловічої збірної України на перший етап Кубка світу та Кубка IBU.

Про це повідомляє Суспільне.

Перший етап Кубка світу розпочнеться у шведському Естерсунді в суботу, 25 листопада, а Кубка IBU – в четвер, 30 листопада.

Склад збірної України з біатлону:

Кубок світу: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк, Артем Тищенко

Кубок ІBU: Віталій Мандзин, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковський, Дмитро Грущак

Дмитро Підручний відновлюється після травми. Його повернення очікується на другий етап Кубка світу.

Нагадаємо, Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU.

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