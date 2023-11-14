Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 08:56 1373
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:41 288
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 12:43 898
Реал готовий підписати Мбаппе
Сьогодні 11:41 417
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Сьогодні 11:12 578
Минай може звільнити Шарана
Сьогодні 09:44 394
Кілька гравців збірної Італії отримали пошкодження напередодні матчу з Україною
Вчора 22:25 752
Інтер може підписати Довбика наступного літа
Вчора 17:54 670
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Вчора 16:39 4082
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом
Вчора 15:57 1145
Прямі трансляції

Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU

Сьогодні 17:40 197 0
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
#Олена Білосюк

Джерело - Суспільне Спорт.

36-річна українська біатлоністка Олена Білосюк не потрапить до заявки команди на перший етап Кубка світу, а розпочне сезон на Кубку IBU.

Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц.

"Десять людей у нас готуються: Блажко, Кривонос, Петренко, сестри Меркушини, сестри Городні, Кіп“яченкова, Дмитренко і Приходько. Лише з чоловічою командою Б готується Олена Білосюк, вона перебуває в Контіолахті і приєднається на [етапі] Кубка IBU.

З цих десяти біатлоністок шість поїдуть в Естерсунд на Кубок світу, а чотири - і до них приєднається Білосюк - поїдуть в Контіолахті на Кубок IBU", - сказав Зоц.

Білосюк востаннє змагалася на рівні Кубка IBU на початку сезону 2019/20. Юлія Джима пропустить стартовий етап в Естерсунді

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі 1373
Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт Світоліна: Мого тренера цікавило питання щодо серйозності мого повернення на корт 948
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1430
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ 2077
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 5701
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 898
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84886 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16402 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24817
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30842
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 30989
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121817