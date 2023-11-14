36-річна українська біатлоністка Олена Білосюк не потрапить до заявки команди на перший етап Кубка світу, а розпочне сезон на Кубку IBU.

Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц.

"Десять людей у нас готуються: Блажко, Кривонос, Петренко, сестри Меркушини, сестри Городні, Кіп“яченкова, Дмитренко і Приходько. Лише з чоловічою командою Б готується Олена Білосюк, вона перебуває в Контіолахті і приєднається на [етапі] Кубка IBU.

З цих десяти біатлоністок шість поїдуть в Естерсунд на Кубок світу, а чотири - і до них приєднається Білосюк - поїдуть в Контіолахті на Кубок IBU", - сказав Зоц.