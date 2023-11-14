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Збірна Німеччини назвала склад на стартовий етап Кубка світу з біатлону

Перша гонка нового сезону відбудеться 25 листопада
Сьогодні 18:26 148 0
Збірна Німеччини назвала склад на стартовий етап Кубка світу з біатлону
Фото: AP

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна Німеччини з біатлону визначилася зі складом на перший етап Кубка світу 2023/24. 

Про це повідомляє Німецька асоціація лижного спорту.

У сезоні 2022/23 німецька збірна виборола три медалі чемпіонату світу - золото і два срібла. Відтоді професійну кар'єру завершила Деніз Геррманн-Вік, що доклалалася до всіх трьох нагород.

За підсумками минулого змагального року Німеччина також мала трьох представників у топ-10 загального заліку Кубка світу: крім Геррманн-Вік, четверте місце чоловічого рейтингу посів Бенедикт Долль, дев'яте - Роман Реєс.

Склад збірної Німеччини з біатлону:

  • Жінки: Ванесса Фогт, Ганна Кебінгер, Софія Шнайдер, Яніна Геттіх-Вальц, Франциска Пройсс, Селіна Гротіан
  • Чоловіки: Бенедикт Долль, Роман Реєс, Філіпп Наврат, Юстус Штрелов, Давід Цобель, Йоганнес Кюн

Напередодні IBU назвала призовий фонд Кубка світу.

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