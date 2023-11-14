Збірна Німеччини назвала склад на стартовий етап Кубка світу з біатлону

Джерело - Суспільне Спорт.
Збірна Німеччини з біатлону визначилася зі складом на перший етап Кубка світу 2023/24.
Про це повідомляє Німецька асоціація лижного спорту.
У сезоні 2022/23 німецька збірна виборола три медалі чемпіонату світу - золото і два срібла. Відтоді професійну кар'єру завершила Деніз Геррманн-Вік, що доклалалася до всіх трьох нагород.
За підсумками минулого змагального року Німеччина також мала трьох представників у топ-10 загального заліку Кубка світу: крім Геррманн-Вік, четверте місце чоловічого рейтингу посів Бенедикт Долль, дев'яте - Роман Реєс.
Склад збірної Німеччини з біатлону:
- Жінки: Ванесса Фогт, Ганна Кебінгер, Софія Шнайдер, Яніна Геттіх-Вальц, Франциска Пройсс, Селіна Гротіан
- Чоловіки: Бенедикт Долль, Роман Реєс, Філіпп Наврат, Юстус Штрелов, Давід Цобель, Йоганнес Кюн
Напередодні IBU назвала призовий фонд Кубка світу.