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Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді

Перший етап сезону стартує 25 листопада
Сьогодні 15:41 210 0
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
#Юлія Джима

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідерка жіночої збірної України з біатлону  Юлія Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді.

Про це розповів старший тренер команди Микола Зоц.

"Її участь в Естерсунді неможлива. Не тому, що вона не може. Вона б допомогла нам, звичайно, в Естерсунді, бо вона — лідерка команди. Якщо вона приїде в Естерсунд, є багато застережень, що в неї може бути невдалий — або, скажімо, нестабільний сезон.

Через хворобу в неї вересень і жовтень видалися такі... Був зрив у тренувальному процесі, їй потрібно все надолужити. До Естерсунда вже немає часу зробити базову роботу. Щоб робити її не поспіхом, краще їй приїхати до Гохфільцена.

Можна розкидати по всіх стартах і бути готовою на 60 відсотків; а можна тут пропустити, "загубити", а в Гохфільцені та Ленцергайде — надолужити. Приїде з "висоти" і буде в нормальних умовах. Дійшли висновку, що для неї самої — і в майбутньому для команди — краще буде готуватися до Гохфільцена", - сказав Зоц.

Раніше IBU назвала призовий фонд Кубка світу.

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