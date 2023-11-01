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Підручний: Україна може поборотися за топ-5 Кубка націй

Дмитро Підручний прокоментував очікування від наступного сезону
Сьогодні 11:40 177 0
Підручний: Україна може поборотися за топ-5 Кубка націй
#Дмитро Підручний

Джерело - suspilne.mediа.

Збірна України може досягти серйозного результату у Кубку націй, якщо всі спортсмени будуть здорові.

Про це розповів український біатлоніст Дмитро Підручний.

"Поборотися за топ-5 командного заліку? Гадаю, що так. Команда у нас дуже сильна зараз, дуже добре підтягнулася молодь. Юніори підростають дуже сильні. Літній чемпіонат світу показав, що у нас дуже великі перспективи в чоловічій команді".

"Тарас Лесюк у цьому сезоні дуже сильно додав — бачили, як він виступив на літньому чемпіонаті світу. Думаю, що боротьба за місце у команді буде непростою і для мене також. Гадаю, що в Кубку націй команда зможе показати ще кращі результати, аніж до того. Головне, щоб усі були здорові та все було гаразд в розташуванні команди", – сказав Підручний.

Старт нового біатлонного сезону відбудеться 25 листопада.

Раніше повідомлялося, що Санітра задоволений прогресом українських юніорів.

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