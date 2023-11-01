Підручний: Україна може поборотися за топ-5 Кубка націй

Збірна України може досягти серйозного результату у Кубку націй, якщо всі спортсмени будуть здорові.

Про це розповів український біатлоніст Дмитро Підручний.

"Поборотися за топ-5 командного заліку? Гадаю, що так. Команда у нас дуже сильна зараз, дуже добре підтягнулася молодь. Юніори підростають дуже сильні. Літній чемпіонат світу показав, що у нас дуже великі перспективи в чоловічій команді".

"Тарас Лесюк у цьому сезоні дуже сильно додав — бачили, як він виступив на літньому чемпіонаті світу. Думаю, що боротьба за місце у команді буде непростою і для мене також. Гадаю, що в Кубку націй команда зможе показати ще кращі результати, аніж до того. Головне, щоб усі були здорові та все було гаразд в розташуванні команди", – сказав Підручний.