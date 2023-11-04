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Чемпіон Європи з біатлону вистрілив собі в живіт та перебуває у реанімації

Спортсмен вистрілив собі у живіт
Сьогодні 15:55 285 0
Чемпіон Європи з біатлону вистрілив собі в живіт та перебуває у реанімації

Джерело - suspilne.media.

Болгарський біатлоніст Красімір Анев був знайдений з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє Dir.bg.

Анев був знайдений з вогнепальним пораненням у районі греблі Дренов дол неподалік болгарського міста Кюстендил. Біатлоніста доставили до лікарні та ввели у медикаментозну кому, його стан оцінюється як важкий, але стабільний.

За даними поліції, Анев вистрілив собі у живіт із зареєстрованого пістолета. Спортсмен має вогнепальну зброю, оскільки з 2021 року служить в армії, де є інструктором та займається фізичною підготовкою військовослужбовців ВПС Болгарії.

Наразі немає офіційної інформації, чи це була спроба самогубства, але останній пост Анева в його профілі в Facebook вказує на те, що ексбіатлоніст ймовірно, мав проблеми особистого характеру.

Він опублікував слова письменника Павла Вежинова - "Будь-яка зрада починається з довіри", і лаконічно прокоментував - "Абсолютна правда".

У 2019 році Анев у білоруських Раубічах виборов золоту медаль чемпіонату Європи 2019 року в індивідуальній гонці.

Раніше помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко.

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