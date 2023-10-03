Санітра: Дуже великий потенціал показав Борковський

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра задоволений юніорами, які виступили добре і на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті України непогано.

Про це заявив сам фахівець.

"Літнім чемпіонатом України ми завершили перший етап підготовки до сезону. Можу сказати, що літня частина пройшла в дуже хорошому стані, ми виконали багато якісної тренувальної роботи. Використали умови, щоб максимально підготуватися до сезону. Гадаю, хлопці добре виступили на чемпіонаті світу, але до старту сезону нам потрібно ще багато над чим попрацювати. Я задоволений юніорами, які виступили добре і на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті України непогано. Дуже великий потенціал показав і мене зацікавив Борковський, у якого хороші функціональні дані, будемо дивитися на нього далі", - сказав Санітра.

Богдан Борковський виграв гонку переслідування на літньому ЧУ з біатлону серед юніорів.

Старт нового біатлонного сезону відбудеться 25 листопада.

Раніше Юрай Санітра заявив, що має проблеми зі складом.