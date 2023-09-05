Підручний: Стрільба й фізична підготовка за день-два не відновлюються

Український біатлоніст Дмитро Підручний назвав терміни на відновлення навичок стрільби після перелому руки.

Про це розповів сам український біатлоніст у коментарі Суспільне Спорт.

"Побачимо. Треба буде трохи у пришвидшеному темпі це все робити — сезон дуже близько, і ці два місяці, які я умовно пропущу, буде дуже важко наздогнати перед самим сезоном.

Стрільба й фізична підготовка за день-два не відновлюються. Треба багато часу, і ми будемо старатися робити все можливе для того, щоб відновити втрачене, якимись більшими кроками увійти в цей ритм тренувальний, змагальний", - сказав Підручний.