Підручний: Особливо на перший етап Кубка світу не налаштовуюся

Український біатлоніст Дмитро Підручний готуватиметься до нового сезону лише після відновлення від пошкодження.

Про це він розповів порталу Суспільне Спорт.

"Особливо на перший етап Кубка світу не налаштовуюся. Тому що розумію: якщо я пропускаю, умовно, зараз пів серпня, цілий вересень і, можливо, пів жовтня, або і цілий жовтень, то, звичайно, за місяць потім підготуватися до першого етапу Кубка світу, показувати там високі результати, дуже важко.

Звичайно, можна це зробити, але тоді, на мою думку, постраждає решта сезону. Якщо я ставлю цілі на проведення нормального, повноцінного сезону й підготовки до чемпіонатів Європи та світу, то думаю, що форсувати форму саме на перший етап Кубка світу не потрібно. Можливо, навіть почати з другого-третього етапів Кубка світу або Кубка IBU. Або, можливо, і після Нового року почати нормально.

Побачимо, як проходитиме реабілітація, як я сприйматиму навантаження, як організм буде реагувати на те, що я стільки часу пропускаю. І потім треба буде наздоганяти. Треба враховувати думку Санітри та керівництва федерації. Може бути так, що я навіть фізично не зможу бути на рівні хлопців нашої команди, щоб виступати на першому етапі Кубка світу", - сказав Підручний.

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