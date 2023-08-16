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Збірна України оголосила склад на літній чемпіонат світу-2023 з біатлону

Турнір відбудеться з 24 до 27 серпня у Словаччині.
Сьогодні 18:12 148 0
Збірна України оголосила склад на літній чемпіонат світу-2023 з біатлону

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону оголосила склад на літній чемпіонат світу у Словаччині.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У заявку увійшло 20 спортсменів, 5 з яких будуть готуватися до змагань серед юніорів:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко

Жінки: Юлія Джима, Дар‘я Блашко, Анна Кривонос, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Любов Кип‘яченкова

Юніори: Віталій Мандзин, Степан Кінаш, Сергій Супрун, Єгор Макаренко, Богдан Борковський, Михайло Хміль

Юніорки: Олександра Меркушина, Олена Городна, Ксенія Приходько, Єва Мартиненко

У складі відсутня Олена Білосюк, причина цього рішення невідома.

Раніше Підручний та Джима фінішували восьмими у виставковій гонці у Вісбадені.

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