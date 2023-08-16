Збірна України оголосила склад на літній чемпіонат світу-2023 з біатлону

Джерело - suspilne.media.
Збірна України з біатлону оголосила склад на літній чемпіонат світу у Словаччині.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У заявку увійшло 20 спортсменів, 5 з яких будуть готуватися до змагань серед юніорів:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко
Жінки: Юлія Джима, Дар‘я Блашко, Анна Кривонос, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Любов Кип‘яченкова
Юніори: Віталій Мандзин, Степан Кінаш, Сергій Супрун, Єгор Макаренко, Богдан Борковський, Михайло Хміль
Юніорки: Олександра Меркушина, Олена Городна, Ксенія Приходько, Єва Мартиненко
У складі відсутня Олена Білосюк, причина цього рішення невідома.
Раніше Підручний та Джима фінішували восьмими у виставковій гонці у Вісбадені.