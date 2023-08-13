Підручний та Джима фінішували восьмими у виставковій гонці у Вісбадені

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Юлія Джима взяли участь у біатлонній виставковій гонці City Biathlon у німецькому Вісбадені.

У чоловічій гонці Підручний фінішував 8-м серед дев’яти учасників. Переможцем став Стурла Легрейд з Норвегії.

У жіночій гонці Джима також стала 8-ю. Перемогу здобула італійка Ліза Вітоцці.

City Biathlon

Вісбаден, Німеччина

Літній біатлон

Чоловіки

1. Стурла Легрейд (Норвегія) - 25.19,7 (0+3)

2. Роман Реєс (Німеччина) - 7,2 (0+8)

3. Тар’єй Бо (Норвегія) - 19,1 (2+7)

4. Мартін Понсілуома (Швеція) - 30,6 (2+8)

5. Ніклас Гартвег (Швейцарія) - 41,5 (1+8)

6. Бенедикт Долль (Німеччина) - 49,1 (1+11)

7. Фаб’єн Клод (Франція) - 1.14,8 (4+12)

8. Дмитро Підручний (Україна) - 2.16,6 (2+12)

9. Флоран Клод (Бельгія) - 2.16,9 (2+10)

Жінки