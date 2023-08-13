Підручний та Джима фінішували восьмими у виставковій гонці у Вісбадені

Джерело - Чемпіон.
Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Юлія Джима взяли участь у біатлонній виставковій гонці City Biathlon у німецькому Вісбадені.
У чоловічій гонці Підручний фінішував 8-м серед дев’яти учасників. Переможцем став Стурла Легрейд з Норвегії.
У жіночій гонці Джима також стала 8-ю. Перемогу здобула італійка Ліза Вітоцці.
City Biathlon
Вісбаден, Німеччина
Літній біатлон
Чоловіки
- 1. Стурла Легрейд (Норвегія) - 25.19,7 (0+3)
- 2. Роман Реєс (Німеччина) - 7,2 (0+8)
- 3. Тар’єй Бо (Норвегія) - 19,1 (2+7)
- 4. Мартін Понсілуома (Швеція) - 30,6 (2+8)
- 5. Ніклас Гартвег (Швейцарія) - 41,5 (1+8)
- 6. Бенедикт Долль (Німеччина) - 49,1 (1+11)
- 7. Фаб’єн Клод (Франція) - 1.14,8 (4+12)
- 8. Дмитро Підручний (Україна) - 2.16,6 (2+12)
- 9. Флоран Клод (Бельгія) - 2.16,9 (2+10)
Жінки
- 1. Ліза Вітоцці (Італія) - 27.18,2 (0+3)
- 2. Анна Вайдель (Німеччина) - 45,3 (0+6)
- 3. Лу Жанмонно (Франція) - 1.00,8 (1+9)
- 4. Доротея Вірер (Італія) - 1.05,8 (0+6)
- 5. Ганна Оберг (Швеція) - 1.47,5 (1+6)
- 6. Ганна Кебінгер (Німеччина) - 1.56,9 (1+9)
- 7. Ваннеса Фойгт (Німеччина) - 2.48,8 (2+11)
- 8. Юлія Джима (Україна) - 2.58,6 (0+7)
- 9. Анна Гандлер (Австрія) - 3.13,5 (2+13)