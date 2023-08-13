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Підручний та Джима фінішували восьмими у виставковій гонці у Вісбадені

Сьогодні 19:24 251 0
Підручний та Джима фінішували восьмими у виставковій гонці у Вісбадені
#Юлія Джима, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Юлія Джима взяли участь у біатлонній виставковій гонці City Biathlon у німецькому Вісбадені.

У чоловічій гонці Підручний фінішував 8-м серед дев’яти учасників. Переможцем став Стурла Легрейд з Норвегії.

У жіночій гонці Джима також стала 8-ю. Перемогу здобула італійка Ліза Вітоцці.

City Biathlon
Вісбаден, Німеччина
Літній біатлон
Чоловіки
  • 1. Стурла Легрейд (Норвегія) - 25.19,7 (0+3)
  • 2. Роман Реєс (Німеччина) - 7,2 (0+8)
  • 3. Тар’єй Бо (Норвегія) - 19,1 (2+7)
  • 4. Мартін Понсілуома (Швеція) - 30,6 (2+8)
  • 5. Ніклас Гартвег (Швейцарія) - 41,5 (1+8)
  • 6. Бенедикт Долль (Німеччина) - 49,1 (1+11)
  • 7. Фаб’єн Клод (Франція) - 1.14,8 (4+12)
  • 8. Дмитро Підручний (Україна) - 2.16,6 (2+12)
  • 9. Флоран Клод (Бельгія) - 2.16,9 (2+10)

Жінки

  • 1. Ліза Вітоцці (Італія) - 27.18,2 (0+3)
  • 2. Анна Вайдель (Німеччина) - 45,3 (0+6)
  • 3. Лу Жанмонно (Франція) - 1.00,8 (1+9)
  • 4. Доротея Вірер (Італія) - 1.05,8 (0+6)
  • 5. Ганна Оберг (Швеція) - 1.47,5 (1+6)
  • 6. Ганна Кебінгер (Німеччина) - 1.56,9 (1+9)
  • 7. Ваннеса Фойгт (Німеччина) - 2.48,8 (2+11)
  • 8. Юлія Джима (Україна) - 2.58,6 (0+7)
  • 9. Анна Гандлер (Австрія) - 3.13,5 (2+13)
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