Підручний та Мандзин виступлять на літньому фестивалі BLINK

Джерело - suspilne.media.
Українскі біатлоністи Дмитро Підручний та Віталій Мандзин вперше змагатимуться на літньому фестивалі BLINK у норвезькому Саннесі.
Про це оголосили організатори змагань.
Підручний та Мандзин вперше виступлять на турнірі.
BLINK — щорічний фестиваль, який проходить з 2006 року — відбудеться 2-5 серпня. Та доповнить програму літніх змагань для Підручного, що раніше увійшов до числа учасників серпневої шоу-гонки у німецькому Вісбадені. Турнір поєднує у програмі змагання з біатлону та лижних гонок.
Нагадаємо, що літня світова першість з біатлону пройде з 24 по 27 серпня в словацькому Осрблі.
Раніше повідомлялося, що колишня біатлоністка збірної України відновила російське громадянство.