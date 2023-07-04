Підручний та Мандзин виступлять на літньому фестивалі BLINK

BLINK відбудеться 2-5 серпня в Саннесі.

Українскі біатлоністи Дмитро Підручний та Віталій Мандзин вперше змагатимуться на літньому фестивалі BLINK у норвезькому Саннесі.

Про це оголосили організатори змагань.

Підручний та Мандзин вперше виступлять на турнірі.

BLINK — щорічний фестиваль, який проходить з 2006 року — відбудеться 2-5 серпня. Та доповнить програму літніх змагань для Підручного, що раніше увійшов до числа учасників серпневої шоу-гонки у німецькому Вісбадені. Турнір поєднує у програмі змагання з біатлону та лижних гонок.

Нагадаємо, що літня світова першість з біатлону пройде з 24 по 27 серпня в словацькому Осрблі.

Раніше повідомлялося, що колишня біатлоністка збірної України відновила російське громадянство.