Колишня біатлоністка збірної України відновила російське громадянство

Катерина Бех хоче повернула російське громадянство

Джерело - Чемпіон.

Біатлоністка Катерина Бех відновила громадянство Російської Федерації.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Так, це правда, що мене відновили у громадянстві РФ. Наступного сезону планую виступати на російських стартах. Тренуватимуся у складі збірної Московської області в Олексія Вікторовича Нуждова. Намагатимуся пробитися на всі головні старти", — сказала Бех.

Нагадаємо, що з 2018 по 2022 рік Бех виступала за збірну України. Після повномасштабного вторгнення біатлоністка покинула Україну та виїхала до росії.

Раніше Бех похизувалася фото у формі збірної Росії.