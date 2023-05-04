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Колишня біатлоністка збірної України відновила російське громадянство

Катерина Бех хоче повернула російське громадянство
Сьогодні 20:55 179 0
Колишня біатлоністка збірної України відновила російське громадянство
#Катерина Бех

Джерело - Чемпіон.

Біатлоністка Катерина Бех  відновила громадянство Російської Федерації.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Так, це правда, що мене відновили у громадянстві РФ. Наступного сезону планую виступати на російських стартах. Тренуватимуся у складі збірної Московської області в Олексія Вікторовича Нуждова. Намагатимуся пробитися на всі головні старти", — сказала Бех.

Нагадаємо, що з 2018 по 2022 рік Бех виступала за збірну України. Після повномасштабного вторгнення біатлоністка покинула Україну та виїхала до росії.

Раніше Бех похизувалася фото у формі збірної Росії.

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