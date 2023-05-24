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Санітра: Після збору в Україні відправимося до Німеччини

Юрай Санітра розповів про плани команди на найближчий час.
Сьогодні 17:57 183 0
Санітра: Після збору в Україні відправимося до Німеччини
#Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону запланувала збір у Німеччині.

Про це розповів наставник чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра

"Після збору в Україні ми у четвер, 15 червня, відправляємося до Німеччини в Обергоф. Далі збір в Італії та перший пік у літній підготовці – старт на літньому чемпіонаті світу в словацькому Осрблі.

Далі вже розбиратимемося, план створений, але після світової першості можуть бути зроблені певні корекції у складах команд", - сказав Санітра.

Раніше повідомлялося, що колишня біатлоністка збірної України відновила російське громадянство.

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