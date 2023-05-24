Санітра: Після збору в Україні відправимося до Німеччини

Збірна України з біатлону запланувала збір у Німеччині.

Про це розповів наставник чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра

"Після збору в Україні ми у четвер, 15 червня, відправляємося до Німеччини в Обергоф. Далі збір в Італії та перший пік у літній підготовці – старт на літньому чемпіонаті світу в словацькому Осрблі.

Далі вже розбиратимемося, план створений, але після світової першості можуть бути зроблені певні корекції у складах команд", - сказав Санітра.