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Фуркад назвав дискримінацією відсторонення росіян та білорусів

Мартен Фуркад прокоментував відсторонення росіян та білорусів
Сьогодні 22:41 291 0
Фуркад назвав дискримінацією відсторонення росіян та білорусів
#Мартен Фуркад

Джерело - tribuna.com.

П’ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад з Франції закликав допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Про це розповів сам ексбіатлоніст, який наразі є представником Комісії спортсменів у Міжнародному олімпійському комітеті.

"Як представник спортсменів і як спортсмен, я глибоко переконаний, що ми повинні розглянути питання про допуск російських і білоруських спортсменів до спортивних змагань.

Хоча я розумію чутливість цього питання з огляду на війну, що триває в Україні, я вважаю, що усунення цих спортсменів зі змагань на основі їхнього паспорта чи громадянства є дискримінаційним і суперечить основам цінностей спорту.

Усіх спортсменів об’єднує спільний зв’язок, і наша національність чи політичні переконання не повинні заважати нам змагатися один з одним.

Протягом 15 років спортивної кар'єри я виступав за Францію, але ніколи не захищав на стартовій лінії позиції чи рішення свого уряду. Я змагався як спортсмен, людина і суперник для всіх, хто стояв поруч зі мною.

Я також вважаю, що важливо показати російському народу, що спортсмени з їхньої країни та спортсмени з усього світу можуть піднятися над політикою та пропагандою, щоб змагатися на чесному та рівному змагальному майданчику.

Я знаю, що може бути важко зрозуміти мою позицію. Я усвідомлюю це, я не сліпий. Але моя думка така, оскільки я є прихильником олімпійських цінностей.

Я знаю, що це не полегшує труднощів українського народу та страшної війни, з якою він стикається. Я з ними на 100%. І я хочу бути абсолютно чітким щодо цього повідомлення, тому що ми живемо у світі, де деякі речі або чорні, або білі, немає сірої зони.

Те, що я підтримую повернення російських і білоруських спортсменів, не означає, що я підтримую війну. Цього немає і ніколи не буде", – сказав Фуркад.

Раніше Сімон Фуркад став новим головним тренером чоловічої збірної Франції з біатлону.

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