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Фуркад очолив збірну Франції

У збірної Франції - новий головний тренер
Сьогодні 16:26 286 0
Фуркад очолив збірну Франції
#Фуркад

Джерело - sport.ua.

Сімон Фуркад став новим головним тренером чоловічої збірної Франції з біатлону.

Про це повідомляє L'Equipe.

39-річний Фуркад, який з 2019 року тренував юніорську збірну Франції, та Ама змінили в національній команді Венсана Вітто та Патріка Фавра.

За стрільбу у французькій чоловічій команді тепер відповідатиме Жан-П'єр Ама.

Нагадаємо, Сімон Фуркад є старшим братом найкращого біатлоніста в історії Франції – п'ятиразового олімпійського чемпіона Мартена Фуркада.

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